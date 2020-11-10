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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Bitlis'te 4 adet lav silahı ele geçirildi

Bitlis'te 4 adet lav silahı ele geçirildi

Lav silahlarının imha edilmesi

( BİTLİS ) - BİTLİS

Lav Silahları Güvenlik Güçleri Lav Silahı Terör Örgütü 


- Bitlis’te güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonda 4 adet lav silahı ele geçirildi Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Mutki ilçesi kırsalında toprağa gömülü vaziyette lav silahı olduğu bilgisi üzerine operasyon başlattığı belirtildi. Açıklamada, “Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Volkan 2020-201 Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Mutki ilçesine bağlı Kapaklı köyü kırsalında toprağa gömülü vaziyette 4 adet lav silahı ele geçirildi. Ele geçirilen lav silahları, Mutki Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gerekli incelemenin yapılmasının ardından imha timi tarafından yerinde imha edildi” denildi. (VO-MSA-Y)
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