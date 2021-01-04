Bitlis'te 250 kilo amonyum nitrat ile yaşam malzemesi ele geçirildi



- Bitlis'te 'Yıldırım' Operasyonunda 250 kilo amonyum nitrat ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, patlayıcı madde yapımında kullanılan 250 kilo amonyum nitrat ile çok miktarda yaşamsal malzemelerin ele geçirildiğini bildirdi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde; Merkez İlçe Güllüce Köyü kırsalında BTÖ mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alınmış, Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla “Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Uzman Jandarma VI Kademeli Çavuş. Eyüp Fidan 2021-2” operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında; Güllüce Köyü kırsalında 2 mağara ve 14 adet jelikan bidon içerisinde, 250 kg amonyum nitrat, 200 metre elektrik kablosu, 5 adet leşker kıyafeti, 2 çift mekap ayakkabı, 4 adet güneş paneli, 3 adet kütüklük, 2 adet koli bandı, 1 kg tütün, 20 adet kol saati, 12 adet çakmak gazı, 15 adet inşaat eldiveni, 50 metre ip, 1 adet alyan anahtar, 1 adet keski, 1 adet kurbağacık, 1 adet tornavida, 10 kg deterjan ve 750 kg çeşitli gıda malzemesi ve 100 adet giyim malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı alınarak delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınmıştır. Diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Mağaralar ise kullanılmaz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. (VO)



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