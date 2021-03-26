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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Bitlis’te 185 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis’te 185 köy yolu ulaşıma kapandı

Tek katlı evlerden görüntüler

Kar Yağışı 

-Sokaklardan görüntüler
-Camiden görüntüler
-Çam ağaçlarından görüntüler
-Araçlardan görüntüler
-Dükkanlarının önün kardan temizleyen vatandaşlardan görüntüler
-Çocuk parkından görüntüler
-Çardaklardan görüntüler

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis’te iki gündür devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, 185 köy yolunu da ulaşıma kapattırdı. Kent merkezinde ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde 40 santimetreyi buldu. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının yarına kadar devam edeceğini belirterek, vatandaşa dikkatli olmaları uyarısında bulundu. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışı nedeniyle 185 köy yolunun ulaşıma kapandığını ve yürütülen çalışmalarla yeniden açılacağını belirtti.

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