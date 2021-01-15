- Bitlis’te 160 köy yolu ulaşıma kapandı

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( BİTLİS ) BİTLİS



- Bitlis’te iki gündür aralıklarla yağan kar yağışı nedeniyle 160 köy yolu ulaşıma kapandı. Bitlis merkeze bağlı Küllüce köyünde yol açma çalışması yürütün özel idaresi ekipleri, toplamda kış boyunca 643 yerleşim yerinde karla mücadele yapacak. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, 2 bin 443 kilometre yol ağında 9 şantiye, 75 personel ve 52 iş makinesiyle kışa hazır olduklarını söyledi.



Köyde karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyen Aydoğdu, “Karın başkenti Bitlis'ten, rahmetin ve zahmetin olduğu yerden karla mücadele çalışmalarına başladık. Bugün itibarıyla 160 köyümüzün yolu kapalı. Ekiplerimiz düzenli şekilde çalışmalarını devam ettiriyor. Bu yıl kar yağışı geç yaşanmasından dolayı tasarrufumuz da oldu. Büyüklerimizin dediği gibi ‘zahmetsiz rahmet, emeksiz bereket’ bu topraklarda. Tabi ki 7/24 gece gündüz demeden çalışmalarımıza başladık. 9 şantiye, 75 personel ve 52 iş makinesiyle çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalarda 350 köy ve 293 mezra olmak üzere 643 yerleşim birimine 2 bin 443 kilometrelik köy yolu ağında çalışmalarımıza gece gündüz devam edeceğiz. Bu çalışmaları yaparken her zaman tekrarladığımız bir konu var. Asılsız ihbarlar yapılmasın. Asılsız ihbarlar yapılırken başkasının hayatına mal olabiliyor. Çalışma alanımız dağlık ve çığ bölgeleri olduğundan ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Vatandaşlarımıza hizmet için bereketli gelen karla mücadele çalışmamızı elbirliğiyle yürütüyoruz. Bu yıl tedbirlerimizi aldık. İş makinelerimiz hazır. Ekiplerimizi yerinde denetliyoruz. Şu anda bir sıkıntı yok. Vatandaşa hizmet Hakk’a hizmet düsturuyla gece gündüz çalışmaktayız” dedi.





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