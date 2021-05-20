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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
BİTLİS - Tatvan Belediyesi Van Gölü sahilinde temizlik çalışması yaptı

BİTLİS - Tatvan Belediyesi Van Gölü sahilinde temizlik çalışması yaptı

- Van Gölü sahilindeki temizlik çalışmasından görüntüler - Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin konuşmasıBİTLİS (AA) - Bitlis 'in Tatvan ilçesinde belediye ekiplerince Van Gölü sahilinde temizlik çalışması yapıldı.Farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan çalışmaya katılan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, gazetecilere, Van Gölü'nün güzelliğine dikkat çekmek amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Çevreyi temiz tutmaları konusunda vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla göl kıyısında temizlik çalışması yürüttüklerini vurgulayan Geylani, şöyle konuştu:"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Tatvan sahilinde gençlerimizle buluştuk. Amacımız Van Gölü havzasına dikkat çekmek, çevre temizliği yapmak ve çevre bilinciyle ilgili farkındalık oluşturmak. Gençlik meclisi üyelerimiz, AK Parti Gençlik Kolları üyeleri ve Bitlis Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi ile sahil bandımızda temizlik yaptık. Van Gölü'nün kıyısındaki Tatvan ilçemizin konumu muhteşem. Maalesef dikkatsizce ve önemsenmeden yapılan kirlilikler gölümüzü her geçen gün daha kullanılmaz hale getirmektedir. Bu çok üzücü. Sahil şeridindeki tüm belediyeler hep birlikte göl kıyısında temizlik çalışması başlattık. Yapılacak çalışmalarla gölümüz kıyısını temizleyeceğiz, en güzel şekilde koruyacağız. Bugün bize eşlik eden gençlerimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Gölümüzün eskisi gibi doğal, temiz, yaşanılır ve mavi kalmasını istiyoruz."

Çevre Temizliği Farkındalık Sizce 

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