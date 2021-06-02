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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BİTLİS - Şehit Teğmen Baki Koçak ile güvenlik korucusu Yücel Aki için tören düzenlendi

BİTLİS - Şehit Teğmen Baki Koçak ile güvenlik korucusu Yücel Aki için tören düzenlendi

- Şehitler için düzenlenen tören - Törene katılanlar - Şehit yakınları - Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutlarının getirilmesi - Şehitlerin özgeçmişlerinin okunması - Dua edilmesi - Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutlarının helikoptere götürülmesiBİTLİS - Eren - 11 Operasyonu'nda, Tatvan'da çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Baki Koçak ile güvenlik korucusu Yücel Aki için tören düzenlendi.

Şehit Çatışma Helikopter 

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