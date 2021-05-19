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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BİTLİS - Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu

BİTLİS - Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu

- İstiklal Marşı'nın okunmasıVan, Bitlis , Muş ve Hakkari'de saat 19.19'da İstiklal Marşı okunduVAN (AA) - Van, Bitlis , Muş ve Hakkari'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında saatler 19.19'u gösterdiğinde, gençlik merkezlerinde, balkonlarda ve statlarda İstiklal Marşı okundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı çağrı üzerine Van'da Tuşba Gençlik Merkezi önünde saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu.Ardından Soydan Kavşağında bir araya gelen gençler, Kurtuluş Parkı'na ellerinde Türk bayraklarıyla meşaleli yürüyüş yaptı.Programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.
- Bitlis Bitlis Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeli ile Gençlik Merkezi gönüllüleri, Hüsrevpaşa Mahallesi'ndeki Çam Sitesi'nde çocuklara bayrak dağıttı.
Türk bayrağı açan personel ile gönüllüler, saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu.Evlerinin penceresine ve balkonlarına çıkan vatandaşlar da İstiklal Marşı'na eşlik etti. - HakkariHakkari'de de Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, kurum personeli ve sporcular, Merzan Futbol Sahası'nda bir araya geldi.Dev Türk bayrağı açan personel ve sporcular, saatler 19.19'u gösterdiğinde İstiklal Marşı'nı seslendirdi.Şemdinli Emniyet Müdürlüğü önünde de program düzenlendi.
Burada bir araya gelen aralarında İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel'in de bulunduğu polisler, İstiklal Marşı'nı okudu, polis araçları kent merkezinde siren çaldı. - MuşMuş'ta da vatandaşlar, saat 19.19'da balkonlarına çıkarak Türk bayrakları açtı, İstiklal Marşı'nı okudu.Hürriyet Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde bir araya gelen çocukların da İstiklal Marşı'na eşlik ettiği gözlendi.

Sivil Toplum Kuruluşu Polis General Sivil Toplum 

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