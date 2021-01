Bitlis OSB 4 bin kişiyi istihdam edecek

-İmzaların atılmasından görüntüler

( BİTLİS )- Vali Oktay Çağatay:- “Terörden kurtulmuş bir vilayette yaşamak güzel bir şey ama işsizliğinde çözülmesi lazım. Onları da girişimcilerimiz sayesinde çözeceğiz”- “Önümüzdeki yıl OSB’de çalışan sayısı yaklaşık 4 bin kişi olacak” BİTLİS



- Bitlis Valisi Oktay Çağatay, şehrin terör belasından kurtulduğunu görmek güzel bir şey olduğunu ifade ederek “İşsizliği de devletimiz ve girişimcilerimizin sayesinde büyük ölçüde çözeceğiz” dedi.

Tekstil sektöründe Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için üç girişimci ile protokol imzalayan Vali Çağatay, Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip olduklarını belirterek, OSB’de önümüzdeki yıl 4 bin gencin istihdam edileceğini söyledi.



Bitlis Valiliğinde düzenlenen imza törenine Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Özel İdare Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ve 3 girişimci firma temsilcisi katıldı.

Noter huzurunda hazırlanan protokoller Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve girişimciler arasında imzalandı. Yaklaşık bin kişinin istihdam edileceği tesislerin Mart ayı ortalarında faaliyete başlayacakları belirtildi. İmza töreni sonrasında açıklamalarda bulunan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, çok önemli bir protokole imza attıklarını belirterek, “Terörden kurtulmuş bir vilayette yaşamak güzel bir şey ama işsizliğinde çözülmesi lazım. Onları da girişimcilerimiz sayesinde çözeceğiz. Bitlis, Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip. Bitlis’te önemli sayılabilecek bir istihdam kapısı olan tekstil sektörü önümüzdeki bahar ayları ile birlikte işsizliğe çözüm noktasında büyük katkı sağlayacak” dedi.

Vali Çağatay açıklamalarında şunları söyledi: “Bitlis’te tarihi günlerden birine imza atma şerefine ben nail oluyorum. Şu an yaptığımız iş Bitlis adına özel bir iş. Bitlis’in bir özelliği var. Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip. Yaş ortalaması 23. Nüfusumuzun yüzde 62’si 29 yaşın altında. Devletimizin hakimiyeti altında Bitlis’in terörle ilgili problemini bitirmiş durumdayız. Bunun yansımalarını da vatandaşlarımızda görüyoruz. Sokaktaki insana sorduğumuzda Bitlis’in birinci problemi ne diye. İşsizlik cevabını alıyoruz. Terörden kurtulmuş bir vilayette yaşamak güzel bir şey ama işsizliğinde çözülmesi lazım. Onları da girişimcilerimiz sayesinde çözeceğiz.” Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis OSB’nin 20 yıl önce kurulduğunu belirterek, “20 yıl önce kurulan OSB’mizde 55 adet parselimiz vardı. Bu 55 parselimiz olağanüstü bir talep gördü. Biz de bunun için başta Milletvekillerimiz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yaptıkları görüşmeler sonucunda, 5 milyon ödenek temin ettiler. 5 milyon TL’de İl Özel İdaresi olarak biz katkı sunduk. 10 milyon TL’ye şu anda sözleşmesini imzaladığımız 3 adet fabrikayı imal ettik. Bu metod İl Özel İdaresinin yapmış olduğu en hayırlı işlerden biri oldu. Her bir fabrikamızın ortalama kullanım alanı 3 bin 800 metrekare. Her birinde yaklaşık 300-350 kişi çalıştırmak kaydıyla, yaklaşık bin kişiyi istihdam edeceksiniz. OSB’de 55 parsel vardı. Ağırlık tekstil de olmak üzere farklı sektörlerde 4 bin kişinin istihdam edildiği bir yer inşa edildi. Biz tekstili önemsiyoruz. Çünkü emek yoğunluğu olan bir sektördür. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Tekstil sektöründe hizmet verecek olan işadamlarından Metin Çoban ise, “Öncelikle bir Bitlisli olarak emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bitlis’in bu tür şeylere çok ihtiyacı var. Genç nüfusu ve işsizliği çok. Devletimizin sayesinde ve yapılan yatırımların sonunda işsizlik sorunu sona erecektir. Bizlerde yatırımcılar olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” dedi.





