BİTLİS - Nevruz Bayramı kutlandı

- Tatvan Fuar alanında düzenlenen Nevruz Bayramı programdan görüntüler - Nevruz ateşinin yakılmasıNevruz Bayramı kutlandıBİTLİS (AA) - Bitlis 'te "baharın müjdecisi" olan Nevruz Bayramı için etkinlik yapıldı. Bitlis 'in Tatvan ilçesinde Nevruz Bayramı dolayısıyla fuar alanında etkinlik düzenlendi. Polis noktalarında kontrol edilerek alana alınan vatandaşlar, nevruz ateşi yaktı, müzik yayını eşliğinde halay çekerek eğlendi.Etkinliğe, HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, HDP Bitlis İl Başkanı Rumet Dursun katıldı.
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