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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Bitlis merkezli uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

Bitlis merkezli uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

Operasyon

Adli Kontrol Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Uyuşturucu Tacirleri 

-Ele geçirilen malzemeler
-Şahısların jandarmadan çıkarılması

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis merkezli 3 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen operasyonda 8 şüpheli tutuklandı. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca; 23 Ekim 2020 tarihinden itibaren Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında; 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik olarak operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Toplam 13 şüphelinin suç unsuru malzemeler ile birlikte yakalanması maksadıyla Bitlis merkez, Güroymak, Tatvan ve Mutki ilçeleri ile İstanbul ve Tekirdağ illerinde 23 Şubat 2021 günü eş zamanlı olarak 178 personel ve 18 aracın katılımıyla operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyon sonucunda 13 şüphelinin 9’u yakalanarak gözaltına alınmış, 4 şüphelinin yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir. Gözaltına alınan şüpheliler 25 Şubat 2021 günü adli işlemlerinin tamamlanmasına müteakip Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiştir. Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden 8’i tutuklanmış, 1’i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır” denildi.
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