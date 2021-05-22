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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
BİTLİS - Kuyuya düşerek ayağı kırılan kediye cerrahi müdahale

BİTLİS - Kuyuya düşerek ayağı kırılan kediye cerrahi müdahale

- Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi - Kedinin ameliyat edilmesi - Veteriner Hekim Ömer Atış'ın açıklaması Bitlis 'te kuyuya düşerek ayağı kırılan kediye cerrahi müdahaleBİTLİS (AA) - Bitlis 'in Tatvan ilçesinde 3 metre derinlikteki boş kuyuya düşerek ayağı kırılan ve zabıta ekiplerince kurtarılan kedi, ameliyat edildi.Dumlupınar Mahallesi'nde kedinin kuyuya düştüğünü gören vatandaşlar, belediyeyi arayarak yardım istedi.Bölgeye giden zabıta ekipleri, yaralı kediyi kurtarıp Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.Burada veteriner hekim Ömer Atış tarafından kedinin kırık ayağı ameliyat edildi.Atış, yaptığı açıklamada, kedinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Bu bir Van kedisi ve sahipli olabilir. Kediyi kurtaran zabıta arkadaşlar aynı zamanda kedinin sahipli olup olmadığını araştırıyor. Sahipli olduğu ortaya çıkmazsa, sahiplenmek isteyen bir arkadaşımız var. Sağ olsun vatandaşlarımız bu konularda çok duyarlı ve merhametli." dedi.

Zabıta Ameliyat 

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