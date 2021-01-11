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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bitlis kırsalında 6 sığınak ile top ve havan mühimmatı bulundu

Bitlis kırsalında 6 sığınak ile top ve havan mühimmatı bulundu

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Terör Örgütü Teröristler 

-İmhadan görüntüler

( BİTLİS ) - BİTLİS

- Bitlis merkez kırsalında daha önceden teröristlerce kullanılan 6 adet sığınak tespit edilirken, top ve havan mühimmatı da ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda merkeze bağlı Çeltikli köyü Gazi Tepe mevkii kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi üzerine bölgeye operasyon başlatıldı. Çeltikli köyü Gazi Tepe mevkii kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla yürütülen “Yıldırım-16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Er Kadir Güler 2021-12 Operasyonu kapsamında 6 adet çeşitli ebatlarda sığınak tespit edilirken, 1 adet 155 mm top mühimmatı, 1 adet 105 mm top mühimmatı, 1 adet 81 mm havan mühimmatı, 1 adet daktilo, 1 adet gaz lambası, 5 adet leşker kıyafeti, 2 adet pil bloğu, 2 adet el feneri, bin 47 kilogram gıda malzemesi ve çok sayıda inşaat ve mutfak malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler yerinde imha edildi. (VO-MSA-Y)
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