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28 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
BİTLİS - Kar yağışıyla kent beyaza büründü

BİTLİS - Kar yağışıyla kent beyaza büründü

- Bitlis şehir merkezinde kar yağışı (Drone) - Kar yağışının ardından şehir merkezi ve dağların beyaza bürünmesi - Karlı yollarda ilerleyen araçlar - Karlı yolda yoldan çıkan bir aracın traktörle çekilmesi Bitlis kar yağışıyla beyaza büründüBİTLİS (AA) - Bitlis 'te etkili olan kar yağışı, il merkezini beyaza bürüdü.Kentte akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan kar, etrafı beyaz örtüyle kapladı.Yağışa hazırlıksız yakalanan sürücülerin zor anlar yaşadığı kentte, esnaf ile bazı vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi. - Bitlis ve Hakkari'de kar yağışı bekleniyorMeteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu olacağı bölgede, sabah saatlerinde Hakkari, öğle saatlerinden sonra Bitlis 'in güney kesiminde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.Gün içinde en yüksek sıcaklıkların, Hakkari'de 7, Bitlis 'te 6, Van ve Muş'ta 8 derece olması bekleniyor.

Akalan Kar Yağışı 

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