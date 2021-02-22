Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
BİTLİS - Kar nedeniyle 16 köy yolu ulaşıma kapandı

BİTLİS - Kar nedeniyle 16 köy yolu ulaşıma kapandı

- Etrafı karla kaplanan evler - Karla kaplı araçlar - Hayvanlarını kar üstünde besleyene besicilerBİTLİS - Olumsuz hava koşulları nedeniyle 16 köy yoluna ulaşımın sağlanamadığı Bitlis 'te soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte etkili olan karın en çok zorladığı besiciler, karla kaplı köylerinde zor şartlara rağmen hayvanların bakımını sürdürüyor.

Hayvan 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı