BİTLİS - Kar nedeniyle 16 köy yolu ulaşıma kapandı
- Etrafı karla kaplanan evler - Karla kaplı araçlar - Hayvanlarını kar üstünde besleyene besicilerBİTLİS - Olumsuz hava koşulları nedeniyle 16 köy yoluna ulaşımın sağlanamadığı Bitlis 'te soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte etkili olan karın en çok zorladığı besiciler, karla kaplı köylerinde zor şartlara rağmen hayvanların bakımını sürdürüyor.
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