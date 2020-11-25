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25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
BİTLİS - Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

BİTLİS - Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

- Bitlis AK Parti İl Başkanlığı binası - AK Parti Kadın Kolları üyelerinin il başkanlığı önünde toplanması - Tanıtım ve Medya Başkanı İrem Güneş'in basın metninin okuması - Bitlis AK Parti İl Başkanlığı önünde bir araya gelen kadınlar adına basın açıklaması yapan Tanıtım ve Medya Başkanı İrem Güneş, kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddetin tüm çabalara, çığlıklara, kanunlara rağmen devam ettiğini anlattı.Güneş, açıklamasında şunları kaydetti:"AK Parti'nin, kadın ve erkek milyonlarca üyesiyle 18 yıllık iktidarı boyunca kadının hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğu inancını defalarca kanıtlamış, kadını toplumdan, siyasetten, hayattan ayrıştıran her türlü zihniyetle vazgeçmeden, sonuna kadar mücadele ederek büyük başarılara imza atmıştır."Bugüne kadar şiddetle çok yönlü mücadele verildiğine dikkati çeken Güneş, bu uzun yolda tüm tarafların, sivil toplum kuruluşlarının ve toplumun el birliği yapmasının şart olduğunu vurguladı.Basın açıklamasına AK Parti Bitlis Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Ula, Tatvan Kadın Kolları Başkanı Ayşe Altıok, partililer ve kadınlar katıldı.

Psikolojik Şiddet Psikoloji Lyon Basın Açıklaması Sivil Toplum 

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