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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
BİTLİS - İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları kınandı

BİTLİS - İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları kınandı

- İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepkiler - Tepki yürüyüşü - Basın açıklaması - Göstericilerin slogan atmaları - Türk Bayrağının dalgalandırılmasıİsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Bitlis 'te kınandıBİTLİS (AA) - Bitlis 'in Tatvan ve Güroymak ilçelerinde, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları kınandı.İlçe merkezindeki İbadullah Camii'nde cuma namazı sonrası kılınan gıyabi cenaze namazının ardından, Köklü Değişim Bitlis Temsilciliği tarafından yürüyüş ve basın açıklaması düzenlendi.
Bir alışveriş merkezi önüne kadar yürüyen grup, slogan atarak İsrail'in saldırılarını protesto etti.Yapılan açıklamanın ardından, saldırılarda şehit olan Filistinliler için dua edildi.Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinde de İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları kınandı.Gençlik Spor ve Yardımlaşma Derneği tarafından cuma namazı çıkışı düzenlenen gösteride, Türk ve Filistin bayrakları taşıyanlar "Zafer İslam'ındır", "Zafer yakındır", "Kahrolsun İsrail" sloganları attı.Dernek başkanı Menderes Doğan, yaptığı açıklamada, Türk milletinin İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına kayıtsız kalmayarak duyduğu rahatsızlığı değişik vesilelerle ortaya koyduğunu ve her türlü insani yardım konusunda seferber olduğunu söyledi.

Doğan, saldırılarda şehit düşen Filistinlilere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifa diledi.

Gıyabi Cenaze Namazı Cenaze Namazı Basın Açıklaması İnsani Yardım Alışveriş Merkezi 

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