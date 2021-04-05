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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bitlis İl Genel Meclisinden amirallerin bildirisine tepki

Bitlis İl Genel Meclisinden amirallerin bildirisine tepki

İl genel Meclisi Başkanının açıklaması

( BİTLİS ) - BİTLİS

Bild Anayasa Hükümet 


- Bitlis İl Genel Meclisi Başkanı Cemalettin Kinç, amirallerin bildirisine tepki gösterdi. Açıklamalarda bulunan Kinç, amirallerin vatanın bekasını ve milletin istikbalini hiçe saydığını ifade etti.
Anti demokratik bir yöntemle kokuşmuş bir zihniyetin mahsulü olan bir bildirinin yayınlandığını belirten Kinç, “Ülkeyi karanlığa sürükleme hevesiyle darbe çığırtkanlığını yapan bu hadsizlerin içeride ve dışarıda ilintili oldukları hainlerin de ivedilikle tespit edilip hukuk çerçevesinde en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ediyoruz. Devletin anayasal düzenini bozmaya ve milli iradeye ve meşru hükümete karşı atılacak her adımın karşısında Bitlis İl Genel Meclisi olarak dik duracağımızı, ayrıca bu anti demokratik bildiriyi yayınlayan 104 amiral ve bağlantılarını ve destekçilerini şiddetle kınadığımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” dedi.
(VO-MSA-Y)
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