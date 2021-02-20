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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
BİTLİS - Doğu'daki 4 ilde 612 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

BİTLİS - Doğu'daki 4 ilde 612 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

- Kar yağışı - Üzeri karla kaplı araçlar - Kara yolları ekiplerinin yol açma ve tuzlama çalışması - Trafikte seyreden araçlar - Çatılarda oluşan buz sarkıtları - Sokakta yürüyen bazı vatandaşlarDoğu'daki 4 ilde 612 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyorVAN (AA) - Van, Muş, Bitlis ile Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 612 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipiden dolayı Gürpınar'da 8, Bahçesaray'da 74, Başkale'de 22, Edremit'te 1, Gevaş'ta 13, İpekyolu'nda 12, Muradiye'de 56, Tuşba'da ise 25 olmak üzere toplam 211 yerleşim biriminin yolu kapandı.Karla mücadele ekiplerinin kapalı yolları açmaya çalıştığı kentte, belediye ekipleri de cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yürütüyor.Öte yandan Van - Bahçesaray kara yolu da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapandı.Kar ve tipi nedeniyle Muş'ta 114, Bitlis 'te 125, Hakkari'de ise 162 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.Söz konusu illerde İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kar Temizleme İpekyolu Buz Sarkıtları Karla Mücadele Kaldırımlar 

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