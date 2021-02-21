BİTLİS - Doğu'daki 4 ilde 307 yerleşim birimine kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
- Kentten havadan görüntüler - Evlerinin çatısını temizleyen vatandaşlar - Karla kaplanan araçlar - Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kar nedeniyle 80 yerleşim birimine ulaşım sağlanamadığını söyledi.
Kurtkan, kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin gece gündüz görev başında oluğunu aktardı.Belediye ve karayolları ekipleri de kent merkezi ve bağlantı yollarında kar temizleme ve tuzlama çalışması yürüttü.
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