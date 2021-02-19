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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
BİTLİS - Doğu'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

BİTLİS - Doğu'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

- Kar yağışından detay - Karla kaplanan araçlardan detay - Ekiplerin kar temizlemesinden detayDoğu'daki 4 ilde 314 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyorVAN (AA) - Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle 314 yerleşim biriminin yolu kapandı.Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yağış dolayısıyla 107 mahalleye ulaşılamıyor.Dünden bu yana 165 yolun ulaşım açıldığı bölgede karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.Yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçelerde de belediye ekipleri cadde, sokak ve kaldırımları temizledi.

Kar Temizleme Karla Mücadele Kaldırımlar Kar Yağışı 

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