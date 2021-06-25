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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
BİTLİS - Ahlat Selçuklu Mezarlığı'ndaki 100 mezar taşı daha ayağa kaldırılacak

BİTLİS - Ahlat Selçuklu Mezarlığı'ndaki 100 mezar taşı daha ayağa kaldırılacak

- Restorasyon Alanı - Mezar Taşları - Açılış Töreni - Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ'ın Konuşması - Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban'ın Konuşması - Ahlat Kazı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz'ın Konuşması - Çalışmaların İncelenmesiAhlat Selçuklu Mezarlığı'ndaki 100 mezar taşı daha ayağa kaldırılacakBİTLİS (AA) - Bitlis 'te, dünyanın en büyük tarihi Türk İslam mezarlığı özelliğini taşıyan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda "Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor Projesi" kapsamında 100 mezar taşının daha ayağa kaldırılacağı bildirildi.
Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Avrupa Birliği Ortak Kültür Mirasının Korunması Hibe Programı kapsamında desteklenen projenin açılış töreninde yaptığı konuşmada, ecdadın bıraktığı şanlı mirası hem korumak hem de uluslararası düzeyde tanıtmak için gayret sarf ettiklerini söyledi.

Projenin çok önemli olduğunu belirten Dağ, "Gelecek nesillere tarihi ve kültürel bir hizmet olarak sunmak amacıyla hazırladığımız projemiz kabul edildi. Bugün itibarıyla projeyi uygulamaya başlamanın memnuniyetini yaşıyoruz. Bizleri destekleyen tüm kurumlara ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.
Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban da ecdadın bıraktığı mirası insanlıkla buluşturmak gerektiğini dile getirdi.Çoban, "Her ülkenin birtakım gözdeleri var. Türkiye'nin gözdesini arıyorsanız, Ahlat Selçuklu Abideleri'dir ki Orhun Yenisey Abideleri'nden günümüze intikal eden en sağlam Türk İslam mirasıdır. Bu miras yüzümüzün akı ve tapu senedimizdir. Bu konuda emek veren ve hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Bölgede yürütülen kazı çalışmalarının başkanlığını yapan Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz ise oluşturulan uzman ekiple Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda çalışmalara başladıklarını söyledi.

Tespit ettikleri 100 mezar taşında liken temizliği, basit restorasyon, kırık taşların düzeltilerek ayağa kaldırılması çalışması yaptıklarını anlatan Kulaz, "Ardından epigrafik çözümlemeleri yapılarak Türkçe ve İngilizce olarak dijital ortama aktarılması sağlanacak. Ayrıca karekod sistemiyle ziyaretçiler daha rahat bilgi edinecek. Yaklaşık 40 günlük bir çalışma süremiz var. Bu süre zarfında hedeflerimizi tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından Kaymakam Dağ ve beraberindekiler, Türk İslam Mezarlığı'nda incelemelerde bulundu.Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda daha önce yapılan çalışmalarda yaklaşık 120 mezar taşının ayağa kaldırıldığı öğrenildi.

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