BİTLİS - Ahlat ovaları sarı düğün çiçekleriyle renklendi
- Ovadaki sarı çiçekler - Ovada gezenler, fotoğraf çekenlerBİTLİS (AA) - Bitlis ’in Ahlat ilçesinde bahar mevsimiyle birlikte ovalarda açan sarı düğün çiçekleri karlı Süphan Dağıyla birlikte güzel manzaralar oluşturdu.İlçenin yüksek kesimlerinde ki ovalarda bulunan sarı düğün çiçekleri renkli görüntüler ortaya çıkarıyor.İlçenin Otluyazı köyü yakınlarında bulunan ova sarıyla kaplayan çiçekler ve arka fonda bulunan karlı Süphan Dağı’nın karlı manzarasıyla görsel şölen sunuyor.Yolculuk yapan vatandaşlar ve fotoğraf tutkunlarının dikkatini çeken sarı renklere bürünen ova birçok ziyaretçinin uğrak yeri oluyor.Çiçekler içinde çocukları ile birlikte gezen aileler güzel vakit geçirirken, fotoğraf tutkunları ise oluşan manzarayı fotoğraflayarak arşivlerine katıyor.Ailesi ile birlikte gezen vatandaşlardan Zübeyr Ergezen, mevsimin en güzel zamanında Otluyazı Köyü’ne geldiklerini ve yol üstündeki ovada oldukça güzel bir manzarayla karşılaştıklarını söyledi.
Ergezen, herkesi bu güzelliği görmeye davet ettiklerini belirterek, “Bu güzelliğin arakasında tabi Süphan Dağı’da var. Buraya gelirken hem Süphan Dağı, hem Otluyazı Köyü’nün sarı çiçeklerle açan ovasını, hem de Ahlat’ımızı seyredip öyle gidersiniz” dedi.
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