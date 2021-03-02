BİTLİS - Ahlat beyaza büründü

- Karla kaplanan araçlardan görüntü - Karla kaplı ağaçlar - Dam Süpüren vatandaşBİTLİS (AA) – Bitlis ’in Ahlat ilçesi kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.Ahlat’ta dün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı kenti etkisini altına altı.Mart karı kenti beyaza bürürken, ilçenin yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığının daha fazla olduğu öğrenildi.İlçede kar yağışıyla birlikte soğuk hava da etkili oluyor.
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