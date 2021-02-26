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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Bitkin halde bulunan yaban keçisi koruma altına alındı

Bitkin halde bulunan yaban keçisi koruma altına alındı

Yaban keçisinin veteriner hekim tarafından muayene edilmesinden görüntüler

Keçi Yaban Keçisi Irak Trol 

-Detaylar

( ARTVİN ) ARTVİN

- Artvin’de, karayolu kenarında bitkin halde bulunan yavru yaban keçisi Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğünce tedavi altına alındı. Artvin’in Şavşat İlçesi Meydancık köyü karayolu kenarında hareketsiz halde duran yavru yaban keçisini fark eden vatandaşlar, keçinin durumundan şüphelenerek yanına gitti. Keçinin kaçmadığını ve bitkin olduğunu fark eden vatandaşlar, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Bir yaşında olan erkek yavru yaban keçisi Veteriner Hekim Recai Ayık, tarafından yapılan muayenesinin ardından ekiplerce kontrol altına alındı. Herhangi bir yarası bulunmayan fakat bitkin olduğu gözlenen yaban keçisinin tedavisi birkaç gün süreceği, daha sonra yeniden doğaya bırakılacağı öğrenildi.
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