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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Bismil’deki terör operasyonunda teröristin evinden Gara şehidinin tabancası ele geçirildi

Bismil’deki terör operasyonunda teröristin evinden Gara şehidinin tabancası ele geçirildi

şehidin fotoğrafı

Terör Eylemi Güvenlik Önlemi Terör Operasyonu Terör Örgütü Polis Ekipleri 

-fotoğraflar
-arşiv görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde geçtiğimiz gün polis ekiplerince yapılan istihbari çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'ya yönelik bir adrese düzenlenen operasyonda Gara şehidi Uzman Çavuş Hüseyin Sarı'nın tabancası ele geçirildiği ortaya çıktı. Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından polis ekiplerinin olası bir terör eylemini engellediğini açıklamıştı. Olayla ilgili gözaltındaki PKK'lı terörist İ.H.E.'nin sorgusu ise sürüyor. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Şubesi ekiplerince Bismil ilçesinde PKK'lı bir teröristin olduğu istihbaratı alınması üzerine 7 Nisan'da Dicle Mahallesi'nde tespit ettiği evin çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak operasyon başlattı. Özel harekat polislerinin de desteğiyle girilen evde PKK'lı terörist İ.H.E., yakalandı. Teröristin bulunduğu evde arama yapan ekipler, sıralı şeffaf poşetler içerisinde 5 adet elektrikli infilak kapsülü, 2 savunma tipi el bombası, telsiz ile irtibatlı elektronik devre, tabanca, tabancaya 5 mermi, 2 laptop bilgisayar, cep telefonu ve sim kart, yasaklı 2 kitap ve çeşitli örgütsel doküman ele geçirdi. Polis ekipleri, ele geçirilen malzemelerle ilgili yaptıkları incelemede PKK'lı terörist İ.H.E.'nin evinde bulunan tabancanın, 2015'te Diyarbakır'da karayolunda kaçırılan ve Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Uzman Çavuş Hüseyin Sarı'ya ait olduğu belirledi. Olayla ilgili olarak gözaltındaki PKK'lı terörist İ.H.E.'nin sorgusu ise sürüyor. Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Diyarbakır’da olası terör eyleminin engellendiğini açıklamıştı.
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