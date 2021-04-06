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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Bisküvi taşıyan konteyner içerisinde kaçak göçmen yakalandı

Bisküvi taşıyan konteyner içerisinde kaçak göçmen yakalandı

göçmenlerden görüntü

Kaçak Göçmen Jandarma Olay Yeri İnceleme Akalan İtalya 

-ekiplerden görüntü
-detaylar

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'in Torbalı ilçesinde bir deponun önünde bulunan, biri tır üzerinde yüklü 3 konteyner içerisinde çok sayıda göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerin konteyner içerisinde İzmir Limanı'na buradan da yasa dışı yollarla İtalya'ya geçirilmeye çalışıldığı öğrenildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, Çapak Mahallesi 2540 sokakta bulunan bir depoda, konteynerler içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Sabah 10.30 sıralarında bölgeye giden ekipler, konteyner önüne bisküvi kolisi koyularak gizlenmiş halde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenleri yakaladı. Irak, İran, Suriye ve Afganistan uyruklu oldukları belirlenen göçmenlerin oldukça halsiz halde oldukları, tuvalet ihtiyaçlarını da konteyner içerisinde pet şişelere giderildikleri öğrenildi. Depo dün kiralanmış Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, nakliye firmasının yetkililerinin bilgisine başvururken, deponun ise dün kiralandığı belirledi. Depoyu kimin veya kimlerin belirlediğine yönelik çalışma başlatıldı. Kaçak göçmenler sonradan bindirilmiş Ayrıca nakliye firması yöneticilerinin ifadesinde, bisküvi kolilerini dün konteynerlere yükledikleri, kendilerinin bilgisi olmadan gece saatlerinde göçmenlerin konteynerlere bindirildiğini öne sürdükleri belirtildi. Konteyner içerisindeki göçmenlerin tırlarla önce İzmir Limanına, buradan da deniz yoluyla İtalya'ya geçirilmek istendiği öğrenildi. Kaçak göçmenlerden birinin jandarma ekiplerini görüp konteynerden kaçtığı ve arama çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi. Bölgede jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri, çalışma yaptı.
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