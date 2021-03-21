BİŞKEK - Kırgızistan'da köylüler Nevruz Bayramını kutladı
- Oyunlardan detayOrta Asya'da "baharın müjdecisi" olarak nitelendirilen Nevruz Bayramı, Kırgızistan'ın genelinde etkinliklerle kutlandı. Başkent Bişkek 'e 100 kilometre mesafede Tokmok şehri yakınlarındaki Taldı - Bulak ve Karaoy köylüleri, Nevruz Bayramı'nı geleneksel at üstünde güreş, at yarışı, kökbörü at oyunu, çocuk ve yetişkin koşusu, gözü bağlı değnekle şişe parçalama oyunu ve halat çekme yarışmasıyla kutladı.
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