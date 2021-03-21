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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
BİŞKEK - Kırgızistan'da köylüler Nevruz Bayramını kutladı

BİŞKEK - Kırgızistan'da köylüler Nevruz Bayramını kutladı

- Oyunlardan detayOrta Asya'da "baharın müjdecisi" olarak nitelendirilen Nevruz Bayramı, Kırgızistan'ın genelinde etkinliklerle kutlandı. Başkent Bişkek 'e 100 kilometre mesafede Tokmok şehri yakınlarındaki Taldı - Bulak ve Karaoy köylüleri, Nevruz Bayramı'nı geleneksel at üstünde güreş, at yarışı, kökbörü at oyunu, çocuk ve yetişkin koşusu, gözü bağlı değnekle şişe parçalama oyunu ve halat çekme yarışmasıyla kutladı.

Yarış At Yarışı Güreş 

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