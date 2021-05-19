BİŞKEK - Kırgızistan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
- Saygı duruşu ve milli marşların okunması - Sahne oyunlarından ve defileden detaylar - Eğitim Müşaviri Karcı'nın konuşması - Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan'ın açıklamasıBİŞKEK (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Kırgızistan 'ın başkenti Bişkek'te kutlandı.Türkiye'nin yurt dışında ilk ve tek Kırgız - Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi, Kırgız - Türk Anadolu Lisesi ile birlikte, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 102. yıl dönümü nedeniyle kutlama programı düzenledi.
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