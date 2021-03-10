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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BİŞKEK - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kovid-19 test merkezi açılışına katıldı

BİŞKEK - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kovid-19 test merkezi açılışına katıldı

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun gelişi - Kurdela kesim töreninden detaylarDışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırgızistan 'da Cengiz Aytmatov Müzesi'ni ziyaret ettiBİŞKEK/ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Kırgızistan 'da Cengiz Aytmatov Müzesi'ni ziyaret etti.Çavuşoğlu, Aytmatov'un ailesiyle gerçekleştirdiği müze ziyareti sonrasında basına açıklamalarda bulundu.Aytmatov'un hayatının son yıllarında nerede yaşadığını, özel koleksiyonları ve ilgi alanlarını görme fırsatı bulduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Gerçekten çok etkileyici. Bize düşen de Cengiz Aytmatov gibi aydınlarımızın eserlerini, düşüncelerini gelecek nesillere taşımak." diye konuştu.
Çavuşoğlu, Aytmatov'un Türkiye'de de çok takdir edilen bir kişi olduğunu ve halen bir kahraman gibi bilindiğini ifade etti.
Müzedeki ziyaretçi defterini de imzalayan Çavuşoğlu, Aytmatov'un aile fertleriyle fotoğraf çektirdi. - Sağlık ocağı açılışıÇavuşoğlu ayrıca Kırgız mevkidaşı Ruslan Kazakbayev'le Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin Cengiz Aytmatov Kampüsü'ndeki yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) testlerinin de yapılacağı laboratuvar ve sağlık ocağının açılışını gerçekleştirdi.Sağlık ocağında, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın fotoğrafı ile "Temizlik, Maske, Mesafe" ifadelerinin yer aldığı bir afişe yer verildi.

Koronavirüs Laboratuvar Sağlık Ocağı Borat 

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