BİŞKEK -Çavuşoğlu-Kazakbayev ortak basın toplantısı
- İmza töreninden detaylar - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na madalya takdimi - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşmasıBİŞKEK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev’le baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. İki bakan daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.
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