Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Bisikletten düşen genç ölümden döndü

Bisikletten düşen genç ölümden döndü

KAZA YERİNDEN GÖRÜNTÜLER, YARALININ YERDE GÖRÜNTÜ,MAHALLELİ MÜDAHALE,YARALININ ÜSTÜNE ÖRTÜLEN BATTANİYE GÖRÜNTÜSÜ

( BURSA ) -- Olayı gören mahalleli onun için seferber oldu, üşüyen yaralının üzerine battaniye örttüler BURSA

Hastane Bisiklet Sağlık Ekipleri 


- Bursa'nın İnegöl ilçesinde bisikletiyle evine giden genç bisikletin kırılmasıyla bir anda kendini yerde buldu. Kafasından yaralanan adamın yardımına mahalle halkı yetişti. Üşüyen adamın üzerine evden getirilen battaniye örtüldü. Sağlık ekipleri gelene kadar vatandaşlar yaralıyı uyanık tutmak için seferber oldu. Edinilen bilgiye göre, olay Ertuğrulgazi Mahallesi Ayverdi Sokak'ta meyana geldi. 23 yaşındaki Enis T. evine gitmek için sokak üzerinde bisikletiyle seyir halindeyken biranda kullandığı bisiklet kırıldı. Talihsiz genç bisikletin kırılmasıyla kendisini yerde buldu. Düşme sonucu kafasından yaralanan Enis T.'nin yardımına mahalleli koştu. İlk müdahalesi mahallenin gençleri tarafından yapılan şahıs için olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Yerde yarı baygın şekilde yatan şahsın üşüdüğünü gören vatandaşlar evlerinden battaniye getirip yaralının üstüne örtüler. Polis ve mahalle sakinleri yaralı adamla konuşarak bilincinin kapanmasını önlemeye çalıştı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesini sonucu hastaneye kaldırıldı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. (SA-İHS)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı