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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bisikletten düşen çocuklara yardım etmek isteyince olanlar oldu

Bisikletten düşen çocuklara yardım etmek isteyince olanlar oldu

Olay yeri

Görgü Tanığı Çalışan Kadın Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Kadın Sürücü 

-Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri
-Kadının durumu polise anlatması

( SAKARYA )- Bisikletli çocuklara çarptı sanıldı, derdini anlatamadı- Kadın sürücü, olayı gören vatandaşlar sayesinde aklandı SAKARYA

- Sakarya’nın Karasu ilçesinde bisikletten düşen çocukları gören otomobil sürücüsü kadın, yardım etmek isterken otomobiliyle çocuklara çarptığı sanıldı. Olay yerine gelen polis ekiplerine durumu anlatmaya çalışan kadın sürücü, görgü tanıkları sayesinde aklandı. Alınan bilgiye göre, Karasu İlçesi Kuzuluk Mahallesi Anafartalar Caddesi Elmalı Camii önünde bir bisikletin üzerinde seyir halinde olan E.K. ve S.S. isimli iki çocuktan birinin ayağının tekere sıkışması neticesinde bisiklet devrildi. Devrilen bisikletten çeşitli yerlerinden yaralanan çocukları gören kadın sürücü ise yardım etmek için aracından inerek yanlarına gitti. Arabanın önünde duran ve yerde yatan çocukları gören bir kişi ise durumu yanlış anlaması üzerine kadının otomobil ile çocuklara çarptığını sanarak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuklara olay yerinde müdahale ederken kadın sürücü ise polis ekiplerine olayın doğrusunu anlatmak istese de kendini inandıramadı. Çocukların bisikletten kendi hataları sebebiyle düştüğünü polis ekiplerine anlatan görgü tanığı ise kadının aklanmasını sağladı. Çocuklara otomobilin çarpmadığı ortaya çıkınca da kadın sürücü olay yerinden ayrıldı. (OK-GY
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