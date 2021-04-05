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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bisikletlilerin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı

Bisikletlilerin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı

Bisikletlilerin tehlikeli yolculuğu

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

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- D-100 Karayolu Kumburgaz mevkiinde 4 bisikletlinin bir kamyonun arkasından tutunarak tehlikeli bir şekilde yolculuk yapması yürekleri ağızlara getirdi. D-100 Karayolu Celaliye Kumburgaz mevkiinde ilerleyen 4 bisikletli, daha hızlı gitmek için hayatlarını hiçe sayarak bir kamyonun arkasından tutundu. Tehlikeli bir şekilde ilerleyen bisikletliler, görenlerin yüreklerini ağızlara getirdi. Bisikletlilerin canlarını hiçe sayarak yaptıkları bu tehlikeli yolculuk ise saniye saniye trafikteki başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (MB-Mİ-ZA-
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