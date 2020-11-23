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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Bisikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Bisikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

yolculuktan görüntü

( BURSA )- Hızlarına kamera yetişemedi BURSA

Kamera Bisiklet Cep Telefonu 


- Bursa’da kamyonun arkasına tutunarak bisikletle yolculuk yapan gençlerin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Gençlerin ölümü göze alarak yaptıkları yolculuğa neredeyse kamera yetişemedi. Tehlikeli yolculuk Bursa-Ankara yolunda kaydedildi. Bursa’da iki bisikletli genç, trafikte seyir halindeki bir kamyonun arkasına tutunarak yolculuk etti. Kamyonun hızı zaman zaman saatte 80 kilometre hıza ulaşırken, gençlerden birinin zaman zaman bir eliyle arkadaşının arkasına tutunarak sürmesi gözlerden kaçmadı. O anlar başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Gençlerin ölümü göze alarak yaptıkları yolculuğa neredeyse kamera yetişemedi.
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