Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Bisikletli çocuğun ölümüne neden olan sürücü polise teslim oldu

Bisikletli çocuğun ölümüne neden olan sürücü polise teslim oldu

Kazaya karışan otomobil

İlkokul Öğrencisi Polis Merkezi Küçük Çocuk Bisiklet Polis Ekipleri 

-Arşiv görüntüler
-Ölen çocuğun fotoları

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bisikletli çocuğa çarparak ölümüne neden olduktan sonra durmayarak kaza yerini terk eden otomobil sürücüsünün polise teslim olduğu öğrenildi. Kaza, dün gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Isparta çevre yolunda meydana gelmişti. Bisikletli 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi Muhuttin Efe Küçükuğuz'a yoldan geçen bir araç çarpmış, kazada ağır yaralanan küçük çocuk kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Kazanın ardından durmayarak olay yerini terk eden, plaka ve modeli belirlenen otomobilin sürücüsünü polis ekipleri yakalayabilmek için çalışma başlatmıştı. Sürücü F.A.'nın kazaya karıştığı araçla polise giderek teslim olduğu öğrenildi. Otomobil polis merkezi önündeki parka çekilirken gözaltına alınan sürücünün işlemleri sürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı