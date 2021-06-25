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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Bisikletli çaycı motosiklete geçiş yaptı

Bisikletli çaycı motosiklete geçiş yaptı

Çaycı İsmail Kasap'a esnafın telefon açıp içecek istemesi

Market Salar Çay Ocağı Bisiklet Irak 

-İsmail Kasap'ın bisiklet ile çay götürmesi
-İsmail Kasap'ın motosiklet ile çay götürmesi
-Esnaf ile röportaj
-İsmail Kasap ile röportaj
-Çay ocağından ve ocaktaki işlerden detay

( SAMSUN )- Artık çaylar daha uzak mesafeye daha sıcak gidiyor SAMSUN

- Samsun’da çay ocağı işleten 56 yaşındaki İsmail Kasap, daha önceden 'bisiklet'le servis ettiği çayları artık 'motosiklet'le daha uzağa soğutmadan hızla götürüyor. Uzun yıllar market işlettikten sonra çay ocağı işletmeye başlayan İsmail Kasap, iş yerinin bulunduğu binanın yıkılmasıyla birlikte eski iş yerinden yaklaşık 400 metre uzaklıktaki bir yerde çay ocağı açtı. Eski iş yerindeki esnafın kendisinden çay istemeyi kesmemesiyle birlikte servis sıkıntısı yaşamaya başlayan Kasap, bu sıkıntıyı pek akla gelmeyecek zor bir yöntemle gidermeyi başarmıştı. Uzak mesafelere hızlı bir şekilde çay servis etmek isteyen Kasap, ilk etapta mesafe uzaklığını bisiklet ile çay servis ederek kapatmayı düşündü. Uzun yıllardan beri bisiklet ile birlikte içecek servis eden çaycı İsmail Kasap, böylelikle uzakları yakınlaştırarak çay ocağının kazanının kaynamasını sağladı. İşlerin açılmasının ardından daha uzaktaki esnafın da kendisinden çay istemeye başlamasıyla bisiklet de yetersi kalmaya başladı.
Kısa bir süre önce diğer esnafın yardımı ile elektrikli motosiklet alan Kasap, artık daha uzaktaki müşterilere daha hızlı bir şekilde içecek servis edebiliyor. “Motosiklet ile bisikletten daha hızlı ve daha uzağa içecek servis ediyorum” Elektrikli motosikletin hem enerji hem zaman hem de mesafe açısından kendisine faydalı olduğunu dile getiren İsmail Kasap, “6 sene önce çay ocağım esnaflara yakın ve düz bir yerdeydi. Uzun bir süredir burayı işletiyorum fakat eski esnaflarım beni bırakmadılar. Ben de Karadeniz fıkraları gibi olay düşündüm ve solak olduğum için bisiklet ile çay taşıyayım dedim. Önce şaşırsalar da esnaf kabullendi. Böylece hem uzağı yakınlaştırmış hem de daha sıcak çay servis etmiş oluyorum. Şu anda da arkadaşlar kendi aralarında para topladılar. Yorulduğumu ve yaşlandığımı belirterek bana elektrikli bir motosiklet aldılar. Şimdi yavaş yavaş motosiklet ile çay servis etmeye başladım. Ona da alışıyorum. Motosiklet sayesinde pedal çevirmediğim için yorulmuyorum. Daha yakın esnafa bisiklet ile uzak esnafa ise motosiklet ile çay götürüyorum. Müşteriler de çoğaldı artık. 700 metre ileriden bile çay isteyen var. O açıdan motorla çay servis etmek çok iyi oldu” dedi.
“Esnaf olarak para toplayı motosiklet almasına yardımcı olduk” Mahallede esnaflık yapan Atanur Temiz, “İsmail önce iyi bir çaycı. Vatandaşlara esnafa yardımcı oluyor. İlk başlarda uzaktaki esnafa bisikletle çay servisi yapıyordu. Şimdi bizler de ona destek olduk ve elektrikli motor aldık. Şimdi de motosiklet ile çay getirip, götürüyor” diye konuştu.
“Artık daha hızlı ve sıcak çay servis ediyor” Motosiklet sayesinde çayların artık daha sıcak ve hızlı servis edildiğini ifade eden mahalle sakini Hasan Çakır ise, “Çay ocağı açıldığında ilk olarak bizlere bisiklet ile çay getiriyordu. Şu anda esnafın da yardımıyla motosiklet aldı. Motosiklet alındığından beri daha hızlı ve sıcak şekilde çay servisi yapıyor” şeklinde konuştu.
Çaycı İsmail Kasap, kısa süre önce aldığı motosiklete daha yeni yeni alıştığını belirterek, dikkatli bir şekilde içecek taşıdığını ifade etti.

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