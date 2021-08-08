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Bisikletle kaçan hırsızı polisler yakaladı
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Bisikletle kaçan hırsızı polisler yakaladı

Bisikletle kaçan hırsızı polisler yakaladı

şahsın sağlık kontrolüne getirilmesi

( BURSA ) BURSA

Fabrika Gözaltı Bisiklet Hırsız Polis Ekipleri 


- Bursa'nın İnegöl ilçesi Metal Sanayide meydana gelen olayda kaçan hırsız, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan hırsızın 10 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. Olay Metal Sanayi 1. Cadde üzerinde meydana geldi. Esnaflar hırsızlık şüphelisi Alican A.'yı(24) yakaladılar. Yaşanan gerginlik sırasında bisiklete binip kaçan hırsız fabrika bahçesine girdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızın peşine düştüler. Kovalamaca sonucu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. GBT sorgulaması yapılan şahsın, Yalova ili ile Bursa'nın İnegöl ve Yenişehir ilçelerinde 10 ayrı hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi.
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