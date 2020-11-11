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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Bisikletiyle yoldan geçerken tonlarca demirin altında kaldı, hastanede öldü

- Bisikletiyle yoldan geçerken tonlarca demirin altında kaldı, hastanede öldü

ARŞİV

Alabalık Bisiklet Cep Telefonu Avcılık Sağlık Ekipleri 

--Olay yerinde yaralıdan görüntü (cep telefonu)
--Olay yerinden genel görüntü
--Demirlerden görüntü
--Yaralının eşyalarından görüntü
--Toplanan kalabalıktan görüntü
--Detay görüntüler

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde bir işyerinde istif halinde bulunan tonlarca ağırlıktaki demir profillerin devrildiği sırada bisikletiyle yoldan geçerken altında kalan 59 yaşındaki kişi, hastanede yaşamını yitirdi. Olay, saat 16.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Alanya Sanayi Sitesi’ndeki Muhammed Müftüoğlu Caddesi üzerindeki demir atölyesinde meydana geldi. İşyerinde istif halinde bulunan olan tonlarca ağırlıktaki demir profiller henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Devrilen demirler kepengi kırarak yola savruldu. O sırada bisikletiyle yoldan geçen Ahmet Besili (59) demirlerin altında kaldı. Savrulan demirler park halindeki 07 AIU 273 plakalı otomobilin üzerine de düşerek zarar verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler ayağı demire sıkışan Besili’yi uzun uğraşlar sonunda kurtardı. Sağlık ekipleri yaralı Besili’yi ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan talihsiz adam akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Besili’nin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (EA-
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