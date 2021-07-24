Bisiklet ve ayakkabı çalan kadın hırsız, amatör kameraya yakalandı



- Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan TOKİ konutlarından bisiklet ve ayakkabılar çalan kadın hırsız, amatör kameraya yansıdı. TOKİ’de yaşanan hırsızlık olayları vatandaşları canından bezdirdi. Olay Toki konutları B1 blokta meydana geldi. Apartmana giren kadın şüpheli, katları çıkarak önce marka olan ayakkabıları poşete doldurdu. O sırada gözüne kestirdiği bisikleti de alan kadın hırsız, rahatlıkla apartmandan çıktı. 8 çift ayakkabı ile bisikleti çalan hırsız, apartmandaki bir şahsın amatör kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (SA-

