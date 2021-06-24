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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bisiklet üzeri koltuk... Elektrikli bisiklet ile koltuk taşıdı, o anlar kameraya yansıdı

Bisiklet üzeri koltuk... Elektrikli bisiklet ile koltuk taşıdı, o anlar kameraya yansıdı

KOLTUĞUN TAŞINMASI

( BURSA ) BURSA

Amatör Kamera Başkent Amatör Elektrikli Bisiklet Bisiklet 


- Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrikli bisiklet üzerinde koltuk taşıyan sürücüyü görenler şaşırdı. Mobilyanın başkenti Bursa'nın İnegöl ilçesinde bazı sürücülerin mobilya taşıma yöntemleri tehlikeye davetiye çıkarıyor. Mesudiye Mahallesinde elektrikli bisiklet sürücüsü, bisikletinin üzerine koyduğu koltuğu kilometrelerce taşıdı. Tehlikeli anlar ise bir vatandaşın amatör kamerasına saniye saniye yansıdı. (SB-MŞ)
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