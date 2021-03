Bisiklet sürücüsünün ölümüne neden olan motosiklet sürücünün mahkemesi ikinci kez ertelendi

--Ankara’da kazada hayatını kaybeden bisiklet sürücüsü Umut Gündüz’ün babası Oğuz Gündüz konuşması

--Nurican Beyazpınar’ın babası Metin Beyazpınar konuşması

--Adliye önüne gelen yakınları ve arkadaşları ve kazada NUrican Beyazpınar’ın kullandığı bisiklet

--Avukat Ali Kaplan açıklama yapması

--Ailenin mahkeme önünden ayrılışı



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 17 yaşındaki bisiklet sürücüsüne motosikletle çarparak ölümüne neden olan tutuksuz sanığın mahkemesi adli tıp raporları gelmediği için ikinci kez ertelendi. 25 Haziran 2020 tarihinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden bisiklet sürücüsü Umut Gündüz’ün babası Oğuz Gündüz ve annesi Asuman Gündüz Bafra’ya gelerek aileye destek verdi. 25 Haziran 2020 Perşembe günü akşamı Kumcağız Mahallesi Suat Kılıç Bulvarı'nda meydana gelen kazada, ilçe merkezine seyir halinde olan Mehmet Akif E. idaresindeki 55 JP 548 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen 17 yaşındaki Nuri Can Beyazpınar'ın kullandığı bisikletle çarpışmıştı. Kazada bisiklet sürücüsü hayatını kaybetmiş, motosiklet sürücüsü Mehmet Akif E. ve motosiklette yolcu olarak bulunan İbrahim Ö. yaralanmıştı. Motosiklet sürücüsü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki tedavisinin tamamlanmasının ardından ağustos ayında tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilmiş ilk mahkemede de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Polis ekipleri kaza yerinde yaptıkları incelemede 'motosiklet sürücüsünün şerit ihlali yaparak kendi şeridinde seyir eden bisiklete çarparak kazaya mahal verdiğini', ayrıca kazada hayatını kaybeden gencin üzerinde kırmızı ve siyah renkli fosforlu elbise olduğunu ve kask kullandığını, motosiklet sürücü ve yolcuda ise kask bulunmadığını belirlemişti. Kaza sonrası Bafra cumhuriyet savcısının başlattığı soruşturma kapsamında Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde motosiklet sürücüsünün yapılan idrar tahlilinde uyuşturucu maddeye rastlandığı öğrenilmişti. Bugün Bafra Adliyesi'nde görülen dava öncesi Nuri Can Beyazpınar'ın ailesi ve arkadaşları ellerinde pankartlar ve gencin fotoğrafları ile adliye önüne geldi. Aynı acıyı paylaşan Oğuz Gündüz, ”15 Temmuz 2020 tarihinde Ankara’da antrenmandan dönerken alkollü ve aşırı hızlı bir sürücünün arkadan çarpıp kaçması sonucu öldürülen Umut’un babasıyım. Şu an 8’inci ayın içerisindeyiz henüz mahkeme görülmedi. İddianame henüz hazır değil. 6’ncı ayında uzun tutukluluk bahane edilerek serbest bırakıldı. Savcılık kurumlar içerisinde ki yazışmaları beklediğini söylüyor. Ona bağlı olarak iddianame hazırlanıp mahkeme görülecek. Bizim hukuk mücadelemiz devam ediyor. Bu bir kaza değil bu bir cinayettir. Cinayet sanığının da 6 ay uzun tutukluluk bahane edilerek serbest kalmasının biz aile olarak şiddetle kınıyoruz. Umut 6 aylıkken askere gittim, 18 ay askerlik yaptım. Neyin mağduriyeti, neyin uzun tutukluğu şaşkınlık içerisindeyim aile olarak. Burada acıyı paylaşmak içinde Nurican’ın ailesi ile aynı acıyı paylaşmak için dayanışma adına destek olmak için buradayız" dedi.

Nurican’ın babası Metin Beyazpınar ise, “Adaletin bulmasını istiyoruz. Bu ölümler bitsin artık. Hak ettikleri cezaları alsınlar. Bunların tutuklu yargılanmasını istiyoruz" diye konuştu.

Adli tıp raporları gelmediği için 27 Haziran tarihine ertelenen mahkeme sonrası açıklama yapan Avukat Ali Kaplan, "Bugün Nurican Beyazpınar davasında sanığın kanındaki uyuşturucunun görme yeteneğine reflekslerini zayıflatıp zayıflatmadığına yönelik adli tıp kurumundan rapor gelmediğinden duruşma ileri bir tarihe ertelendi. Kusur raporu zaten gelmişti. Sanığın yüzde 100 suçlu olduğuna dair raporumuz dosyada var. Tekrar biz sanığın cinayete ve ölüme sebebiyet vermesi nedeni ile tutuklu yargılanmasını talep ettik ancak trafik kazası olduğu için bu aşamada bu talebimizi reddetti. Bir sonraki celseye kadar uyuşturucunun araç sürme yeteneğine dair rapor sonucunu bekliyoruz” şeklinde konuştu.

