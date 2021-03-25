Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bisiklet sürücüsüne ve yayaya çarptı, göz yaşlarını tutamadı

Bisiklet sürücüsüne ve yayaya çarptı, göz yaşlarını tutamadı

-Kazadan detay

İlk Müdahale Hastane Sarılar Bisiklet Polis Ekipleri 

--Ambulanslardan detay
--Kadın sürücüden detay

( SİVAS )- Sivas’ta bisiklet sürücüsüne ve yayaya çarpan otomobil sürücüsü göz yaşlarına hakim olamadı SİVAS

- Sivas’ta bisiklet sürücüsüne ve yayaya çarpan otomobil sürücüsü göz yaşlarına hakim olamadı. Edinilen bilgilere göre kaza, Gültepe Mahallesi Rayli Sokak'ta meydana geldi. Sürücü Safiye K. 60 TR 710 plakalı Fiat marka otomobiliyle sokağa gireceği sırada, aynı yönden ilerleyen bisiklet sürücüsü C.I.’ya ve yaya olarak yürüyen T.D.’ye çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü ve yaya yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise olay yerine gelen kızına sarılarak göz yaşı döktü. Bisiklet polis ekiplerince muhafaza altına alınırken kaza ile ilgili inceleme başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement