Bisiklet sürücüsüne ve yayaya çarptı, göz yaşlarını tutamadı

--Ambulanslardan detay

--Kadın sürücüden detay



( SİVAS )- Sivas’ta bisiklet sürücüsüne ve yayaya çarpan otomobil sürücüsü göz yaşlarına hakim olamadı SİVAS



- Sivas’ta bisiklet sürücüsüne ve yayaya çarpan otomobil sürücüsü göz yaşlarına hakim olamadı. Edinilen bilgilere göre kaza, Gültepe Mahallesi Rayli Sokak'ta meydana geldi. Sürücü Safiye K. 60 TR 710 plakalı Fiat marka otomobiliyle sokağa gireceği sırada, aynı yönden ilerleyen bisiklet sürücüsü C.I.’ya ve yaya olarak yürüyen T.D.’ye çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü ve yaya yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise olay yerine gelen kızına sarılarak göz yaşı döktü. Bisiklet polis ekiplerince muhafaza altına alınırken kaza ile ilgili inceleme başlattı.



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