Bisiklet hırsızı güvenlik kameralarına yakalandı

-Şahsın asansörü kullanması

-Şahsın bisikleti alması ve gitmesi

-Genel ve detay



( ADIYAMAN ) ADIYAMAN



- Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir binanın merdiven boşluğunda bulunan bisikleti çalan şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Yavuz Selim mahallesi üzerinde bulunan bir binanın içerisine giren kimliği belirsiz bir şahıs, ilk olarak binanın asansörünü kullanarak katları gezinmeye başladı.

Kat boşluklarında her hangi bir şey bulamayan şahıs daha sonra asansörle zemin kata indi. Şahıs merdiven boşluğunda bulunan E.Ö’ye ait bisikleti soğukkanlı bir tavır ile alarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anı ise saniye saniye kameralara yansıdı. Bir süre sonra durumu fark eden bisiklet sahibi E.Ö., polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince incelemelerde bulunuldu. Polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (KA-LO-Y)

