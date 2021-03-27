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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Birlikte yaşadığı kadını kurşunlayıp aynı silahla kendini vurdu

Birlikte yaşadığı kadını kurşunlayıp aynı silahla kendini vurdu

olay yeri

Hastane Kız Çocuğu Ağır Yaralı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-polis ekiplerinin çalışmaları
-ambulans
-genel ve detaylar

( AYDIN ) - AYDIN

- Aydın’da bir şahıs bir süredir birlikte yaşadığı kadına, evinin kapısında kurşun yağdırdı. Şahıs aynı silahla kendisini de başından vurarak ölmek istedi. Olayda vurulan kadının da ölmek isteyen erkek arkadaşı da ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay, öğlen saatlerinde Adnan Menderes Mahallesi 510 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce bir evlilik yapıp ayrıldığı belirtilen bir kız çocuğu annesi 32 yaşındaki N.D. isimli kadın, bir süre önce de 25 yaşındaki O.G. ile birlikte yaşamaya başladı.
N.D. ile O.G.’nin arası açılınca kadın O.G.’den şikayetçi olup yalnız yaşamaya başladı.
Bugün öğlen saatlerinde 09 ADD 377 plakalı aracı ile daha önce birlikte yaşadığı N.D.’nin yaşadığı evin önüne gelen O.G., N.D.’yi apartman giriş kapısı önünde yanında getirdiği ruhsatsız tabanca ile 4 el ateş edip ağır yaraladı. Daha sonra sokağa çıkan O.G. aynı silahı bu defa başına dayayıp tetiğe basarak ölmek istedi. Silah sesleri üzerine sokağa çıkan çevre sakinleri 32 yaşındaki N.D. ile 25 yaşındaki O.G.’yi kanlar içinde görünce 112’yi arayıp yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı. Olayda kalbinden ve vücudunun değişik yerlerinden kurşun yarası olan 32 yaşındaki N.D.’nin de kadını vurduktan sonra ölmek isteyen 25 yaşındaki O.G.’nin de hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi.
(İK-
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