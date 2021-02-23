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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Biriktirdiği harçlıkları Kızılay’a bağışladı

Biriktirdiği harçlıkları Kızılay’a bağışladı

-Öğrencinin Kızılay şubesine gelmesi

Televizyon Depremzede Deprem 

--Biriktirdiği paraları Kızılay yetkilisine teslim etmesi
--Yetkilinin öğrenciye verdiği hediye
--Öğrencinin açıklaması

( BALIKESİR ) - BALIKESİR

- Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde ortaokul öğrencisi Yiğit Emre Ayyıldız, yazdan beri kumbarasında biriktirdiği parayı Kızılay’a bağışladı. Yardıma ihtiyacı olan çocukları ve depremzedeleri görüp üzüldüğünü belirten Emre, annesinin de destekleri ile para biriktirmeye başladı.
Kumbarasında biriktirdiği paraları Kızılay Sındırgı Şubesine gelerek makbuz karşılığında ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılması için bağışladı. Kızılay Şube Başkanı Talat Karakaya ve ekibi tarafından yaptığı bağışa karşılık Yiğit Emre Ayyıldız’a hediye paketi ve kumbara verildi.
Yiğit Emre yaptığı bağış için ise, “ 5. sınıfa gidiyorum. Ben bu parayı böyle yardıma ihtiyacı olanlar için biriktirdim. Ben televizyonda yardıma ihtiyacı olan çocukları görüyordum. Ben de onun için biriktirmeye başladım. Onları gördüğümde üzülüyordum. O yüzden her gün kumbarama para biriktirdim. Paralar birikince Kızılay’a bağışladım” dedi.
(HT-MŞ)
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