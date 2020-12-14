Biri işkence yaptı, diğeri kameraya aldı

-Bir kişinin kayıt esnasında gülmesi

-Eşeğe köpeklerin salınması

-Eşeğin yere düşmesi



( KAHRAMANMARAŞ ) - Kahramanmaraş'ta eşeğe sopalı işkence pes dedirtti KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ta bir vatandaş bağladığı eşeğe sopayla işkence yaparken, diğeri cep telefonu kamerası ile yaşananları görüntüledi. Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi Çevirme Mahallesi Horhor mezrasında iddiaya göre Behzat U., iple eşeği farklı yerlerinden bağladıktan sonra bir ağaca bağlayarak kaçmasını engelledi. Etrafındaki çoban köpeklerini eşeğin üstüne salan Bahzat U., elindeki sopayla da eşeğe defalarca vurdu. Bu sırada bir başka kişi yaşananlar gülerek cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Görüntülerde bir müddet devam eden işkencenin ardından eşeğin yere düştüğü görüldü.





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