Biri gözcülük yaptı diğeri elektrikli bisikleti çaldı

-Bir şahsın gözcülük yapması

-Diğer şahsın elektrikli bisikleti çalması

-Çalınan bisikletin itilerek götürülmesi



( OSMANİYE )- Osmaniye’de bir evin bahçesinde park halinde duran elektrikli bisikletin çalınması güvenlik kameralarına yansıdı OSMANİYE



- Osmaniye’de bir evin bahçesinde park halinde duran elektrikli bisikletin çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay 9 Ağustos günü Mimar Sinan Mahallesinde evin bahçesinden elektrikli bisiklet çalındı. Bisiklet sahibi hırsızlık olayıyla ilgili Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine başvurdu. Şikayet üzerine çalışma başlatıldı. Hırsızlık olayının yaşandığı mahalledeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler izledikleri görüntülerde bir şahsın gözcülük yaptığı diğer şahsında evin bahçesine girerek elektrikli bisikleti çaldığını gördü. Bisikleti çalan şahsıların 10 suç kaydı olan A.Ş. diğerinin de 48 suç kaydı bulunan G.A. olduğunu belirledi. Hırsızlık şüphelisi şahısların yakalanması için çalışma başlatan ekipler yapılan fiziki takibin ardından şahısları gözaltına aldı. (SKY-

