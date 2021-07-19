Birecik baraj gölünde erkek cesedi bulundu

-Dalgıç polislerin cesedi çıkarması



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinden geçen Fırat Barajı Gölünde kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. Öğle saatlerinde Birecik Köprüsü altında 35-40 yaşlarında bir erkek cesedi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Dalgıç Polis ekipleri, arama çalışmasının ardından cesedi, baraj dışına çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın cesedi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

