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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Birbirinden güzel el sanatı eserler sergilendi

Birbirinden güzel el sanatı eserler sergilendi

Serginin açılışı

El Emeği Göz Nuru Öğretmenler Öğretmen Halk Eğitim Öğrenciler 

-Sergiden görüntüler
-Röp.
-Detay görüntüler

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis’te Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslarda kadınların yaptığı el sanatı eserleri görücüye çıktı.Bitlis’te kadınlar korona virüs nedeniyle birçok kursa evlerinden katılarak yaptıkları çeşitli el emeği göz nuru ürünleri sergiledi.Salgın döneminde halk eğitim ve belediye kurslarına gidemeyip evlerinde izole olan kadınlar, çeşitli sanat dallarıyla uğraşarak çeşitli ürünler yapmaya başladı.
Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslarda uzaktan eğitime katılan kadınların yaptığı eserler, Halk Eğitim Merkezi sergi salonunda sergilendi. 250 farklı alanda 3 bin 450 kursiyerin yaptığı eserler, vatandaşların beğenisine sunuldu.Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, "Şu ana kadar bin öğrencimize sertifikalarını verdik. Devam eden kurslarda yine öğrencilerimize sertifikaları verilecek. Salgın döneminde zor bir süreç geçirdik. Kursların birçoğu evlerde devam etti. Açılan kurslarda ise sosyal mesafe kuralına uygun olarak düzenlendiği için az öğrenci ile ürün yapıldı. Öğrenci ve öğretmenler olarak müthiş eserler ortaya çıkarmışlar. Bu eserlerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu eserlerin sadece burada sergilenmesiyle kalmıyoruz. İstanbul'dan birkaç yer ile görüştük. Yakın zamanda bunların il dışında da satışlarına başlayacağız” diye konuştu.

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