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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
‘Biraz dinleneceğim’ deyip eşini ve çocuklarını dışarı yolladı, 7’nci kattan kendini boşluğa bıraktı

‘Biraz dinleneceğim’ deyip eşini ve çocuklarını dışarı yolladı, 7’nci kattan kendini boşluğa bıraktı

Olay yerinden detay

Psikoloji Psikolojik Tedavi Barla Sağlık Ekipleri Irak 

-Apartmandan detay
-açık pencereden detay
-Eşinin ambulanstan inmesi
-Polis ekipleri detay
-Cenazeden detay
-Detaylar
-Hakan U.'nun fotoğrafı

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da eşini ve çocuklarını ‘biraz dinleneceğim’ diyerek apartman bahçesine gönderen 37 yaşındaki kişi, 7.kattaki evinin penceresinden kendisini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi. Olay, 12.30 sıralarında Konyaaltı İlçesine bağlı Molla Yusuf Mahallesi Uncalı Caddesi üzerindeki 8 katlı bir apartmanın 7’nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası Hakan U. (37), eşi ile 2 çocuğunu ‘biraz dinleneceğim’ diyerek apartman bahçesine gönderdi. Ardından iddiaya göre evinin penceresine çıkan Hakan U., bir anda kendisini boşluğa bıraktı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri Hakan U.’nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Hakan U.'nun hayatını kaybettiğini duyarak fenalık geçiren eşine ise sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu. Malülen emekli olduğu öğrenilen Hakan U.’nun bir süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtildi. Hakan U.’nun cansız bedeni Olay Yeri İnceleme Ekipleri’nin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
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